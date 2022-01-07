Исследование выявило города России с самым высоким качеством жизни

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Исследование, которое было проведено специалистами Финансового университета при правительстве Российской Федерации, показало города с самым высоким качеством жизни. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

Авторы исследования при составлении списка учитывали уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям, состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, работа комплекса ЖКХ, состояние экологии, условия для предпринимательства, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма.

— Лидером рейтинга стала Москва. Второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Грозный. В конце списка оказались Хабаровск, Астрахань и Барнаул, — передает РИА Новости слова из исследования.

В декабре Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) включило Москву в лидеры рейтинга качества жизни в регионах России. Кроме Москвы, в десятку лидеров вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь и Тульская область.