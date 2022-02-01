В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» начался в Московской области. Программа направлена на привлечение специалистов в образовательные учреждения, где наблюдается нехватка кадров.

В этом году в рамках программы планируется привлечь тридцать педагогов. Заявки будут приниматься до 15 апреля включительно.

Как рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, с момента запуска программы в малые города и села Подмосковья приехали работать более семидесяти преподавателей.

Кандидаты на участие в программе должны соответствовать ряду требований: быть не старше 55 лет и иметь среднее профессиональное или высшее образование. Победители конкурсного отбора получат выплату в размере 1 миллиона рублей.

Все «земские учителя» должны будут отработать в образовательных учреждениях от пяти лет, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что почти 200 медработников в Подмосковье присоединились к программе «Земский доктор». На территории Московской области более тысячи медработников стали обладателями сертификатов на социальную ипотеку.