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На Украине отменят призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года
Призыв на срочную военную службу будет отменен на Украине с 1 января 2024 года. Об этом свидетельствует указ президента страны Владимира Зеленского, который он подписан во вторник, 1 февраля.
— Постановляю: Кабинету министров разработать внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года, — цитирует документ ТАСС.
Недавно стало известно, что численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек. Соответствующий указ во вторник, 1 февраля, подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ был подписан во время выступления главы государства в Верховной раде. По данным некоторых СМИ, теперь численность украинской армии увеличится на 100 тысяч военнослужащих в течение ближайших трех лет. За это время также планируется создать 20 новых военных бригад.
До этого сообщалось, что постоянно проживающие на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) россияне могут отправиться на службу в Вооруженные силы России, если они изъявят такое желание. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он отметил, что проходить службу они будут на территории РФ.