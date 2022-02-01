Зеленский приказал увеличить численность армии Украины на 100 тысяч человек

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Численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек. Соответствующий указ во вторник, 1 февраля, подписал президент страны Владимир Зеленский.

Документ был подписан во время выступления главы государства в Верховной раде.

По данным некоторых СМИ, теперь численность украинской армии увеличится на 100 тысяч военнослужащих в течение ближайших трех лет. За это время также планируется создать 20 новых военных бригад.

Военным также поднимут заработную плату и обеспечат их жильем.

— Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а чтобы дальше был мир, — цитирует Зеленского портал УНИАН.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечали в Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.