В Госавтоинспекции напомнили о мерах безопасности на зимних горках

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Выбирать место для катания на ледянке стоит очень внимательно, так как иногда зимняя забава может нанести ущерб здоровью ребенка. Об этом в своем Telegram-канале напомнила Госавтоинспекция Москвы.

Перед катанием настоятельно рекомендуется внимательно осмотреть прилегающую к горке территорию. Если рядом есть деревья, здания, дороги или водоемы, то кататься категорически запрещено. Сотрудники Госавтоинспекции также попросили обратить внимание на рельеф горки – крутые изгибы и перепады высоты тоже могут привести к травмам.

Безопасной горкой считается та, где дополнительных препятствий и опасностей. Лучше всего для зимнего развлечения выбрать специально оборудованное место на открытой местности, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Зима в этом году снежная и холодная. То есть такая, как и должна быть. «Вечерняя Москва» решила узнать, как москвичи традиционно развлекали себя в такие морозные деньки.

По словам краеведа Филиппа Смирнова, зимой в Москве всегда было полно забав. Конькобежный спорт, например, развивался на рубеже XIX и XX веков благодаря Шустовым — коньячным королям России.