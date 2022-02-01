WP: Перепалка произошла между постпредами России и США в ООН

Фото: МИД РФ

Острая перепалка между постпредом России при ООН Василием Небензей и его коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд произошла на заседании Совбеза. Об этом сообщает The Washington Post во вторник, 1 февраля.

Российский дипломат, по данным издания, возмутился из-за слов визави о том, что Москва якобы пытается выставить Киев и Запад агрессорами, чтобы найти предлог для нападения на Украину. Небензя в ответ на это обвинил Томас-Гринфилд в намеренных провокациях и уточнил, что Вашингтон усиливает напряженность обстановки в регионе лживыми заявлениями.

Запад, как считает он, привел «чистых нацистов» к власти на Украине. Томас-Гринфилд при этом заявила об агрессивном характере России, отмечает WP.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

31 января постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не собирается устраивать военное наступление в Крыму или Донбассе. Приоритетом номер один для Киева является установление безусловного перемирия в Донбассе, подчеркнул постпред. Он поддержал и активизацию работы «нормандского формата», в том числе на уровне лидеров.