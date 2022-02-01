«Это было настолько необыкновенно»: Конкин рассказал о последнем звонке Куравлева

Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Актера Владимира Конкина связывала с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым «волнообразная» дружба. Они могли долго общаться на совместных проектах, а могли не видеться друг с другом по 10 лет. Последний раз они поговорили полтора года назад, когда Куравлев внезапно позвонил Конкину.

По словам самого Конкина, Куравлев тогда хотел поддержать его из-за трагической смерти дочери.

— Последний его звонок изумил! Когда погибла дочь, мне на домашний телефон звонит Леня. Это было настолько необыкновенно, настолько непривычно… Он наговорил столько всего на автоответчик. Я ему перезвонил, мы пообщались, он поддержал. Получается, последний раз поговорили 26 сентября позапрошлого года, — рассказал Конкин.

Он также рассказал, что о тяжелом положении друга знал давно, но предпочитал не вмешиваться, так как понимал, что рядом с Куравлевым всегда были дети.

— Леня отмахивался от всех нас, но его звонок удивил. Считаю, что это была дружба, — добавил Конкин в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении.

Гибель дочери Владимира Конкина

22 сентября 2020 года Софью Конкину госпитализировали из фитнес-клуба «Джамп» в центре Москвы, где она плавала в бассейне. Через два дня она умерла. Семья артиста Владимира Конкина отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

По версии следствия, в смерти 32-летней Конкиной виновато руководство фитнес-клуба. В заведении отсутствовали медперсонал и дежурный инструктор по плаванию, из-за чего девушке не смогли оказать своевременную помощь.

СК предъявил обвинение учредителю и управляющей ООО «Фитнес-клуб «Джамп» Анне Андриановой. Ее обвинили по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», что предполагает лишение свободы на срок до шести лет.

Суд избрал Андриановой меру пресечения в виде запрета на определенные действия, а также арестовал ее имущество на 11 миллионов рублей в целях обеспечения заявленного потерпевшими гражданского иска.