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«Больная тема»: вице-спикер Госдумы Кузнецова высказалась о проблеме выпадения детей из окон

Илья Ашуров

Общество
«Больная тема»: вице-спикер Госдумы Кузнецова высказалась о проблеме выпадения детей из окон
Фото: Пресс-служба Госдумы

Почти 650 детей выпали из окон в России за первую половину 2021 года, в результате падения 61 ребенок погиб. Об этом во вторник, 1 февраля, заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, подобная статистика свидетельствует о том, что проблема является злободневной.

— Тема выпадения детей из окон — больная, — цитирует Кузнецову РИА Новости.

Также агентство со ссылкой на свой источник сообщило, что в Москве утром 31 января нашли тела двух детей 14 лет — девочки и мальчика. На их телах были травмы, характерные для падения с большой высоты. Уточняется, что дети учились в разных школах.

До этого тело ребенка 2017 года рождения нашли вечером 31 января вблизи жилого дома на Лухмановской улице. На теле были повреждения, характерные для падения с большой высоты. Позже выяснилось, что ребенок выпал из окна 18-го этажа. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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