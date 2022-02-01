Шаман объяснил, как правильно отметить китайский Новый год

Фото: Pexels

1 февраля наступает китайский Новый год — год тигра. Подавляющее большинство россиян, 94 процента, не отмечают китайский Новый год, но 72 процента знают, что 1 февраля в Азии проходит праздник.

Карагай, писатель, астролог, шаман в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как правильно отметить китайский Новый год, чтобы это было правильно.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как правильно отметить китайский Новый год

— Нельзя употреблять хозяина этого года в качестве угощения. Вопросы возникают, когда наступает год Свиньи или Кролика, но в год Тигра с этим попроще. Новый год в Бурятии и Туве празднуется сегодня, и завтрашние лучи солнца покажут символ нового года. По возможности на столе должно быть что-то красное — это символ жизни, богатства и благополучия. Можно использовать красную скатерть. Стол нужно украсить свечами, потому что они символизируют удачу. Также светильник или свечу нужно установить на подоконник, чтобы луч удачи увидел, где его ждут, — сказал эксперт.

Карагай отметил, что всю ночь в Азии не спят и делают ритуалы очищения. Например, взрывают фейерверки, которые звуком и светом отпугивают злых духов.

Одеться на празднование китайского Нового года нужно во что-то черное, так как наступающий год является годом черного водяного Тигра. Один из ритуалов, который также нужно соблюсти — «проращивание» «монет».

— По центру стола поставьте большую тарелку с рисом и на нее разложите монетки. Они становятся талисманами, и в течение года их можно тратить для привлечения богатства. Сухой рис — символ земли, и мы как бы проращиваем монеты.

Желания в китайский Новый год нужно загадывать особым способом: их нужно прокричать как можно громче в распахнутое окно.

Эксперты рассказали, какие блюда поставить на стол в китайский Новый год.