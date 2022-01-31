«Рыба в красном» и пельмени на удачу: что поставить на стол в китайский Новый год

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В ночь с 31 января на 1 февраля год Черного Водяного Тигра вступает в права по восточному календарю. Праздник на родине традиции — в Китае — будут отмечать вплоть до 15 февраля. И каждый из этих дней сопровождается яркими фейерверками, призванными отпугнуть злых духов, подарками и, разумеется, «правильными» угощениями. Какими? «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Чуньцзе — китайский Новый год — это праздник весны. Праздник долгожданного обновления, планов на будущее, радости и веселья. Его даты весьма непостоянны и зависят исключительно от фаз Луны. В текущем году они совпали с началом второго зимнего месяца.

С сегодняшней ночи жителей Поднебесной ждут продолжительные выходные с ежедневными шумными гуляниями, салютами, гостями, подарками, молитвами и обязательным соблюдением некоторых суеверий, которые способны повлиять как позитивно, так и негативно, на будущее. Так, одним из главных запретов на следующие три дня станет влажная уборка дома — согласно поверью, вода может смыть удачу.

Удивительно, но некоторые запреты стремятся в новогодние дни соблюдать не только представители азиатских стран, но и россияне. Например, как у нас, так и в Китае, принято перед наступлением новолетия отдать все долги и не брать новых. А еще крайне нежелательно в праздник спорить и ругаться.

Традиционными цветами китайского Нового года являются оранжевый и красный. Первый символизирует материальное благополучие, второй — удачу. Кстати, чтобы привлечь «синюю птицу» в дом, достаточно под бой курантов открыть окна и двери. Грядущему успеху будут способствовать и живые цветы в интерьере дома.

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Дизайнер и искусствовед Наталья Преображенская также отметила роль живых цветов в украшении дома и новогоднего стола.

— Да, внимание к свежим цветам сейчас прямо-таки сверхактуально, — подчеркнула она. — Несмотря на то что для России это еще не очень привычно: цветы у нас принято дарить на день рождения, но не покупать самостоятельно для оформления интерьера. Но все больше семей используют свежие цветы как постоянный декор, покупая абонементы на цветочное оформление квартиры.

Если опираться на категории восточного календаря, тигр — животное, которому комфортно в джунглях, он прячется среди растений. Поэтому праздничный стол вполне логично украсить букетами — кстати, это еще и хорошая тема для семейного вечера с детьми: заказать несколько пачек разных цветов и растений и собрать композиции для всей квартиры, поделилась идеей дизайнер.

Праздничное застолье в Китае призвано не только насытить, но и соблюсти некоторые обязательные правила, которые также закладывают фундамент будущего года.

— Насколько мне известно, одним из обязательных продуктов на столе в Китае в любой праздник (и Новый год — не исключение) является рыба, — рассказывает повар Ольга Иванова. — Дело в схожести произношения в китайском языке слов «рыба» и «достаток». В Китае пожелание богатства в новогоднюю ночь — одно из самых важных. Поэтому ни один Новый год не обходится без блюд, приготовленных из рыбы.

По мнению специалиста, рыба может присутствовать и в салате, и в нарезке, и стать основным горячим блюдом. В наступающий Год Тигра повар поделилась с читателями «Вечерки» оригинальным рецептом, который смог бы и «богатство» в дом принести, и «хищника» накормить.

— Для приготовления «рыбы в красном» потребуются тушка кеты (форели, лосося), готовый сырокопченый бекон, половинка лимона, соль и майонез (по желанию, он сделает рыбу менее сухой). Рыбу нужно выложить на противень, посолить, проложить внутри двумя–тремя колечками лимона, остальным соком сбрызнуть тушку. Тонко нарезанные ломтики готового бекона выложить на рыбу внахлест (получится красивая чешуя). В духовке рыба запекается около часа, — рассказала Иванова. — Блюдо получится не только вкусным и оригинальным, но и останется в памяти гостей на долгое время.

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Новогодний китайский стол отличают несколько традиционных блюд, рассказывает повар китайского ресторана Ли Чжан. Кстати, количество блюд, как и количество приборов, ни в коем случае не должно равняться четырем. Даже если в доме всего четыре человека, обязательно следует поставить пятую тарелку.

— В канун праздника в семьях лепят пельмени. Они имеют продолговатую форму, при сворачивании которой в каждом пельмене «запечатывается» удача. Начинку делают из мяса, соевого соуса, капусты. А еще в пельмени подкладывают монетки. Удача будет сопутствовать именно тому, кому повезет найти монетку, — рассказал специалист.

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Обязательный десерт в Новый год — рисовое печенье. Готовят его из риса, яиц, воды, сахара, иногда добавляют молоко. Конечно, на праздничном столе должно быть много фруктов. Лучше, если они будут красных оттенков: яблоки, мандарины, апельсины.