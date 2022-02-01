Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Минфин возобновит 2 февраля проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 февраля.

— Минфин России информирует о проведении 2 февраля 2022 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS (дата погашения 14 марта 2029 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, — говорится в сообщении.

Расчеты по сделкам, заключенным на аукционе, состоятся на следующий рабочий день, отмечается на сайте Минфина.

13 января сообщалось, что пятилетний кредитно-дефолтный своп (CDS) на Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился на 19 процентов. Котировка CDS составляла 161,9 базисного пункта по сравнению с уровнем 135,9 днем ранее.

Это крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии России с марта 2020 года. Данный инструмент позволяет покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.