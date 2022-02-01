Омбудсмен заявила об отсутствии информации о закрытых на карантин школах в Москве

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала об отсутствии информации о полностью закрытых на карантин школах и детских садах. Об этом она сообщила во вторник, 1 февраля, в ходе пресс-конференции «Ковид добрался до детей: как остановить рост детской заболеваемости?».

— О том, чтобы были закрыты целиком школы и детские сады, — у меня такой информации на сегодняшний день нет, — передает ее слова РИА Новости.

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31 января в оперштабе сообщили, что бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19 препаратом «Спутник М» стартовала в Москве. Сделать прививку можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.

Уточняется, что в ходе испытаний вакцина для подростков показала свою эффективность и безопасность. В этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти планируют увеличить количество больничных коек для детей с коронавирусной инфекцией почти до 1,3 тысячи.