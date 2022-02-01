Врач рассказал о главной ошибке при употреблении фруктов

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Фрукты должны быть в рационе каждый день. Вместе с тем чрезвычайно важно знать, в какое время и в каком количестве стоит их употреблять, чтобы не нанести вреда здоровью. Об этом рассказал врач-диетолог Руджут Дивекар.

Как отметил диетолог из Индии, надо съедать хотя бы один фрукт в день между приемами пищи. Лучше не есть одинаковые фрукты, а стараться разнообразить рацион: один день — яблоки, затем — мандарины, после — персики и так далее. Если нет никаких противопоказаний, например аллергических реакций, такой режим станет хорошей профилактикой различных заболеваний.

Чтобы получить максимальную пользу, стоит есть целые фрукты, а не пить сок, так как в жидком виде фрукты дают больше сахара и меньше клетчатки, передает «Царьград».

До этого диетолог объяснила, через сколько свежевыжатый апельсиновый сок теряет пользу. Лучше всего употреблять напиток сразу, иначе витамин С сильно разрушается от воздействия температуры, света и кислорода. В апельсиновом соке содержатся каротиноиды. Эти микроэлементы способствуют здоровью глаз и хорошему состоянию кожи.