Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения

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Первичное звено здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки, а медицинских работников следует освободить от бумажной волокиты. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 1 февраля.

— Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей. Здесь прежде всего речь должна идти о первичном звене, — рассказал председатель правительства.

Важно, как подчеркнул он, обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов. Технологии должны упростить процедуру выдачи записи к врачу, а персонал следует избавить от отчетов и бумажной работы, добавил премьер.

Опыт пандемии коронавируса указал на необходимость создания инфраструктуры, которую пациенты могли бы получать на всех этапах лечения, считает он. Более 60 процентов медицинских учреждений по реабилитации следует оснастить нужным оборудованием в ближайшие несколько лет, приводит слова Мишустина РИА Новости.

18 января Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.