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Грузовик и легковушка столкнулись на внешней стороне 100-го километра МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Грузовик и легковушка столкнулись на внешней стороне 100-го километра МКАД
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, МКАД, 100-й километр Карта всех событий

Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на внешней стороне 100-го километра МКАД. Из-за этого две полосы движения из пяти заняты. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На внешней стороне МКАД занято две из пяти полос движения в сторону развязки с Ярославским шоссе, на внутренней стороне магистрали занята одна полоса движения в сторону съезда на Хабаровскую улицу, — говорится в сообщении ведомства.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что в ДТП пострадал один человек. От госпитализации он отказался.

В Сети появилось видео с места аварии.

Видео: Telegram / Москва 24

Позже в дептрансе сообщили о восстановлении движения в сторону съезда на Хабаровскую улицу.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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