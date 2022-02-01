Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госавтоинспекции Москву назвали самым безопасным регионом России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Итоги — 2021
Город
В Госавтоинспекции Москву назвали самым безопасным регионом России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Уровень социального риска в Москве по итогам 2021 года составил 2,8 пункта. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что на каждые 100 тысяч жителей столицы приходится не более трех погибших в ДТП. С 2010 года этот показатель снизился в 2,4 раза. За это время аварий с пострадавшими стало меньше на 28 процентов: с 11 757 в 2010 году до 8499 в 2021 году.

Кроме того, более чем в два раза уменьшилось и число погибших: с 763 до 357 человек.

— В Москве больше людей и машин, чем в любом другом городе России, но она все равно — лидер по безопасности дорожного движения среди регионов, — говорится в сообщении.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

Читайте также:
Безопасность Госавтоинспекция Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Все мнения
О проекте