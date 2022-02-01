В Госавтоинспекции Москву назвали самым безопасным регионом России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Уровень социального риска в Москве по итогам 2021 года составил 2,8 пункта. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что на каждые 100 тысяч жителей столицы приходится не более трех погибших в ДТП. С 2010 года этот показатель снизился в 2,4 раза. За это время аварий с пострадавшими стало меньше на 28 процентов: с 11 757 в 2010 году до 8499 в 2021 году.

Кроме того, более чем в два раза уменьшилось и число погибших: с 763 до 357 человек.

— В Москве больше людей и машин, чем в любом другом городе России, но она все равно — лидер по безопасности дорожного движения среди регионов, — говорится в сообщении.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.