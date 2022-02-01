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Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве

Евгений Белоусов

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Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичные сотрудники коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, прошедшего в городе. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Мониторинг улично-дорожной сети ведется круглосуточно. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В ведомстве также попросили водителей Москвы быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.

Также 1 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Он отметил, что в последние дни прирост снежного покрова в столице достиг 15 сантиметров. При этом в ближайшие сутки ожидается еще до трех сантиметров осадков в виде снега.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в 2022 году январь в столице стал самым снежным за последние шесть лет.

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