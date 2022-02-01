Число принимающих карту «Тройка» регионов может вырасти до 28 в 2022 году

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Количество регионов, где будут принимать для оплаты проезда карту «Тройка», может вырасти в 2022 году до 28. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Среди регионов, в которых может появиться оплата «Тройкой», — Ростов, Воронеж, Пермь, Орел и Республика Ингушетия. В пресс-службе подчеркнули, что регионы сами заинтересованы в том, чтобы развивать транспорт и внедрять передовые технологии.

— В этом году воспользоваться «Тройкой» можно будет в трети всех субъектов России. В будущем это позволит иметь единую транспортную карту по всей России, что очень удобно для жителей, — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов.

Он также отметил, что это соответствует планам по развитию мультимодального проезда в рамках принятой президентом России Владимиром Путиным транспортной стратегии страны до 2030 года, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы». Сейчас единая билетная система уже есть в 14 регионах и городах страны.

До этого сообщалось, что единая билетная система на базе карты «Тройка» заработала в Иркутске. Для реализации проекта местным жителям бесплатно выдадут три тысячи проездных карт с уникальным дизайном.