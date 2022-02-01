МВД объявило в розыск экс-главу «Капитал Перестрахования» Джениа

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МВД запросило заочный арест у Тверского суда Москвы в отношении экс-гендиректора страховой компании «Капитал Перестрахование» Даура Джениа. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 1 февраля.

— В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джениа Даура Викторовича, объявленного ранее в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Злоупотребление полномочиями», — говорится в сообщении.

При этом дата судебного заседания еще не назначена, отмечает ТАСС.

22 января суд заключил под стражу заместителя главы городского округа Воскресенск в Подмосковье Александра Савкина, который подозревается в получении взятки. О его задержании стало известно в пятницу, 21 января.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, в марте пошлого года чиновник получил от посредника 160 тысяч рублей. За эти деньги Савкин обещал свое содействие предпринимателю в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворов и внутриквартальных проездов в городе.

В отношении Савкина возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Его расследование взяла на контроль областная прокуратура.