Замглавы округа Воскресенск задержали по подозрению в взятке

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Заместителя главы городского округа Воскресенск в Подмосковье Александра Савкина задержали по подозрению в получении взятки. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в марте пошлого года чиновник получил от посредника 160 тысяч рублей. За эти деньги Савкин обещал свое содействие предпринимателю в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворов и внутриквартальных проездов в городе.

— Следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации городского округа Воскресенск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), — рассказала Врадий.

Она отметила, что в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела в отношении Савкина на контроль, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что заместителя главы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева задержали по делу о коррупции. Токарев проходит по делу в качестве подозреваемого. Его доставили в управление на транспорте МВД России по ЦФО сотрудники ФСБ и полиции.