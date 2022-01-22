Подозреваемого в коррупции заместителя главы Воскресенска арестовали

Фото: vos-mo.ru

Суд заключил под стражу заместителя главы городского округа Воскресенск в Подмосковье Александра Савкина, который подозревается в получении взятки. Об этом в субботу, 22 января, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

— С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении заместителя главы городского округа Воскресенск, обвиняемого в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу до 20.03.2022, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Видео: пресс-служба прокуратуры Московской области

О задержании Александра Савкина стало известно в пятницу, 21 января. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, в марте пошлого года чиновник получил от посредника 160 тысяч рублей. За эти деньги Савкин обещал свое содействие предпринимателю в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворов и внутриквартальных проездов в городе.

В отношении Савкина возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Его расследование взяла на контроль областная прокуратура.