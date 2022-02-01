Блинкен обсудил с Лавровым ответ на гарантии безопасности России

Фото: МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс во вторник, 1 февраля.

— Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками. Он также подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы, — рассказал дипломат.

Блинкен, как уточнил он, призвал Россию к деэскалации и отводу войск от границ Украины. Госсекретарь подчеркнул, что дальнейшее вторжение будет встречено быстрыми и тяжелыми последствиями, приводит слова Прайса сайт Госдепа.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.