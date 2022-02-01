Этап гонки «Лыжня России — 2022» пройдет в Подмосковье в формате раздельных стартов

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Этап открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2022» проведут в формате раздельных стартов. Соревнования пройдут в Подмосковье 12 февраля. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие проведут с учетом антиковидных ограничений. Спортсмены, тренеры, судьи и персонал будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Поучаствовать в гонке смогут только спортсмены, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавируса или перенесенное ранее заболевание.

Подмосковный этап гонки пройдет в соответствии с требованиями постановления губернатора региона и с учетом требований к проведению спортивных мероприятий Роспотребнадзора, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее врач-травматолог рассказала, какие травмы получают зимой любители активного отдыха. Чаще всего лыжники обращаются за помощью из-за травм коленных суставов, а любители кататься на коньках — голеностопных, локтевых и лучезапястных суставов.