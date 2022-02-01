Автоюрист Славнов: Уменьшение числа камер на дорогах позволит водителям избегать штрафов

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Уменьшение количества камер на дорогах позволит некоторым автомобилистам избежать штрафов. Однако видеофиксация — эффективный способ снизить количество нарушений ПДД, поэтому убирать стоит только мобильные комплексы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Он отметил, что ждать полной отмены камер на дорогах не стоит.

— У нас сокращали инспекторов, чтобы выписывать штрафы, чтобы не было поборов на дороге и невозможно было «договориться», закрыть глаза. Чтобы все административные правонарушения, попадающие в зону действия камер, были зафиксированы, — рассказал юрист.

По мнению Славнова, камеры — лучшая система, которая заботится о безопасности дорожного движения. Как правило, их выставляют в тех местах, где совершается больше всего нарушений, на аварийных участках или в зонах, где существуют затруднения при движении.

Эксперт обратил внимание, что в некоторых случаях камеры могут ошибаться.

— Да, это не человек. Да, в алгоритмах камер существуют ошибки. Бывало, что выписывали штрафы, когда машину везли на эвакуаторе или когда дорожная разметка была занесена снегом. Но человек несовершенен, а это — алгоритм камер, он — просто робот и тоже несовершенен, — уверен собеседник «ВМ».

Как заметил специалист, камеры фиксируют только превышение скорости на 20 и более километров в час с учетом погрешности. Так, при ограничении скорости в 60 километров в час для получения штрафа автомобилисту нужно развить скорость 81–82 километра в час.

Юрист подчеркнул, что если автовладельцы получают незаконные штрафы, то они должны сообщить об этом администрации.

— Если алгоритм камеры работает с нарушением (например, знак убрали, а камера продолжает его учитывать), то действительно нужно отменять все правонарушения, которые были выписаны при помощи этой камеры. Автовладельцы могут написать коллективное заявление в администрацию города или района, чтобы в этом месте изменили разметку или повесили нормальные знаки, — посоветовал специалист.

Эксперт отметил, что большую проблему представляют мобильные камеры, которые ставят на автомобили. По мнению Славнова, такие камеры только провоцируют опасность на дороге: они установлены не по стандартам, их владельцы, желая увеличить заработок, нередко закрывают камеру автомобилями или перекрывают устройством знаки.

Специалист подчеркнул, что снижение количества камер на дорогах приведет к уменьшению количества штрафов.

— Если их откуда-то уберут, то, скорее всего, кто-то просто недополучит свой штраф, законный или незаконный. Несколькими штрафами или, может быть, десятками штрафов будет меньше, — заключил собеседник «ВМ».

Генпрокуратура разрабатывает поправки к закону о камерах на дорогах. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в ведомстве.

Речь идет об изменении в законе «Об автодорогах и о дорожной деятельности», что даст возможность аннулировать ошибочные штрафы без обращения водителей.

Кроме того, как отметили в Генпрокуратуре, в прошлом году правоохранители установили, что камеры часто использовались с целью получения дополнительных доходов региональными органами власти и бизнесменами, сообщает «Коммерсантъ».