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Писательница Наталья Нестерова умерла в возрасте 66 лет

Евгений Белоусов

Общество
Писательница Наталья Нестерова умерла в возрасте 66 лет
Фото: Youtube / Молодая гвардия. Дом Книги

На 67-м году жизни скончалась российская писательница Наталья Нестерова. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщило издание KP.RU со ссылкой на издательство «АСТ».

— 31 января не стало любимой миллионами читателей писательницы Натальи Нестеровой. Известие стало ударом для всех, кто любил ее прекрасные книги, — говорится в сообщении.

Наталья Нестерова родилась 1 октября 1955 года. Она окончила факультет журналистики ЛГУ. В 2002 году был издан ее первый роман «Уравнение со всеми известными». Впоследствии Нестерова написала 13 книг.

Некоторые из ее произведений были экранизированы. Так, например, в 2011 году по ее книге был снят мини-сериал «Бабушка на сносях». Тираж книг Нестеровой превышал семь миллионов экземпляров. Последнее время писательница работала над новой художественно-публицистической книгой, которую писала вместе с мужем.

Нестерова сторонилась публичности. Так, например, встречи с поклонниками ее творчества она предпочитала проводить в библиотеках, говоря, что именно туда приходят настоящие читатели.

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