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НАСА анонсировало планы по затоплению МКС в океане в 2031 году

Иван Юминов

Технологии
НАСА анонсировало планы по затоплению МКС в океане в 2031 году
Фото: Роскосмос

МКС будут эксплуатировать до 2030 года, а затем ее затопят в океане. Об этом сообщили в НАСА во вторник, 1 февраля.

— Последняя оценка бюджета для продления срока службы МКС до 2030 года предполагает сход с орбиты в январе 2031 года, — говорится в документе.

Согласно плану, в январе 2031 года станцию сведут с низкой околоземной орбиты, а затем она войдет в атмосферу. Ее обломки должны упасть в необитаемую зону южной части Тихого океана около точки Немо, отмечается на сайте НАСА.

В декабре 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что единственная женщина в российском отделе космонавтов Анна Кикина может отправиться в космос на корабле Crew Dragon первой среди отечественных коллег. Он отметил, что первый полет Кикиной состоится в 2022 году. Вероятнее всего, она полетит на зарубежном космическом аппарате. По его словам, Кикина станет первой, кто реализует идею перекрестных космических полетов.

13 января сообщалось, что Роскосмос и НАСА в настоящее время договариваются о продлении использования МКС до 2030 года. По словам Рогозина, 31 декабря 2021 года корпорация получила официальное уведомление со стороны США о продлении ими эксплуатации станции до 2030 года. Стороны также подготовили проект соглашения по полетам американских астронавтов на кораблях «Союз» и россиян на бортах США.

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