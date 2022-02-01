Москомэкспертиза одобрила установку 262 платформ для маломобильных граждан в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный портал мэра Москвы

В 2021 году была согласована установка в жилых домах в Москве 262 подъемных платформ для маломобильных граждан. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Больше всего платформ установили в Западном административном округе Москвы (ЗАО). Там одобрили установку 90 платформ. Установку еще 47 платформ одобрили на юге города, а 30 — на северо-востоке. Для Восточного и Юго-Восточного округов одобрили установку 22 и 21 платформы соответственно.

Также по 14 проектов утверждено в Северном и Зеленоградском округах. В ЮЗАО одобрены 12 проектов платформ, в СЗАО — 9. Также два заключения относятся к ЦАО, а одно — к ТАО.

Как сообщил глава ведомства Валерий Леонов, проекты включают в себя не только установку платформ на первых этажах, говорится в сообщении.

— Проекты могут включать обновление лестничного марша и замену ограждения, приспособление входной группы и площадки крыльца, замену входных дверей на аналоги, оборудованные системой автоматического открывания, — заявил он.

До этого в Москомэкспертизе сообщили, что здание бывшего московского работного дома 1913 года отремонтируют для размещения детского молодежного центра «Сокольники». Уточняется, что в будущем центре дети смогут осваивать актерское мастерство, историю искусств, конструирование, иностранные языки и информатику.