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Банкротство и потери: астролог рассказала, кому 2022 год принесет несчастья

Евгений Белоусов

Общество
Банкротство и потери: астролог рассказала, кому 2022 год принесет несчастья
Фото: depositphotos

Новый, 2022 год принесет с собой изменения в жизни каждого человека. Но далеко не всем он сулит успех и благополучие. Кому-то придется перетерпеть целый год неудач. Специалист по восточной астрологии, духовный коуч Светлана Угарова рассказала, кому 2022 год принесет несчастья.

По ее словам, тяжело придется рожденным в год Петуха — это люди 1957, 1969, 1981, 1993 и 2005 годов рождения. Астролог подчеркнула, что их будет окружать энергия банкротства и денежных потерь.

Чтобы избежать неудач, рожденным в год Петуха следует очень внимательно следить за своими финансами.

— Будьте бдительны, внимательно проверяйте полностью все документы, внимательно подписывайте договора. И не нужно вкладывать в сомнительную историю свои накопленные деньги, — цитирует астролога Пятый канал.

До этого астролог и экстрасенс Андрей Харрис изучил разнообразные тайные источники и составил топ-7 женских имен, обладательницы которых обречены на тяжелую судьбу.

Также астрологи назвали пять знаков зодиака, представителей которых ждет обогащение в феврале.

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