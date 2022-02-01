Небензя пообещал ответ со стороны России в случае введения санкций

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Введение санкций в отношении России повлечет обратный ответ. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя во вторник, 1 февраля.

— Мы научились жить с этим. Это не нанесет ущерба только России, если они будут введены, — рассказал дипломат.

Он выразил надежду на то, что «им» хватит рассудка не вводить ограничительных мер. При этом введение санкций повлечет ответную реакцию, приводит слова Небензи РИА Новости.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.