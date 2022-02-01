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Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на востоке Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на востоке Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Металлургов Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Металлургов и Новогиреевской. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение по Новогиреевской улице в сторону шоссе Энтузиастов осуществляется по встречной полосе. На месте работают оперативные городские службы, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также, согласно источнику «ВМ» в экстренных службах, в аварии пострадали четыре человека. Уточняется, что один из них зажат в машине.

До этого сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на внешней стороне 100-го километра МКАД.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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