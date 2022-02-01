Мужчина под Омском задушил четырехлетнюю дочь сожительницы из-за мультиков

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Пьяный житель Омской области задушил четырехлетнюю дочь сожительницы из-за мультфильмов. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел в одном из частных домов в деревне Кольцово Кормиловского района.

По версии следователей, 38-летний мужчина, будучи в изрядном подпитии, оказался не в состоянии адекватно воспринять просьбу девочки. Ребенок посреди ночи попросила его включить мультфильмы. Мужчина в ответ хладнокровно расправился с малышкой. Проснувшейся от шума матери девочки оставалось только вызвать на место происшествия скорую помощь и полицию. Подозреваемого задержали, в ближайшее время он будет заключен под стражу.

В настоящее время на месте преступления работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, соседи, которые семью характеризуют с отрицательной стороны как злоупотребляющую алкоголем.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе первоначальных следственных действий по этому уголовному делу.

Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом полуторагодовалой девочки. Ребенок пропал 25 января в городе Холм под Новгородом Великим. По некоторым данным, семья малышки неблагополучная. В середине декабря опека забрала оттуда семерых детей в приют, а самую младшую из них оставили из-за возраста.