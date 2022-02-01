Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина под Омском задушил четырехлетнюю дочь сожительницы из-за мультиков

Юлия Курганова

Происшествия
Мужчина под Омском задушил четырехлетнюю дочь сожительницы из-за мультиков
Фото: gov.spb.ru

Пьяный житель Омской области задушил четырехлетнюю дочь сожительницы из-за мультфильмов. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел в одном из частных домов в деревне Кольцово Кормиловского района.

По версии следователей, 38-летний мужчина, будучи в изрядном подпитии, оказался не в состоянии адекватно воспринять просьбу девочки. Ребенок посреди ночи попросила его включить мультфильмы. Мужчина в ответ хладнокровно расправился с малышкой. Проснувшейся от шума матери девочки оставалось только вызвать на место происшествия скорую помощь и полицию. Подозреваемого задержали, в ближайшее время он будет заключен под стражу.

В настоящее время на месте преступления работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, соседи, которые семью характеризуют с отрицательной стороны как злоупотребляющую алкоголем.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе первоначальных следственных действий по этому уголовному делу.

Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом полуторагодовалой девочки. Ребенок пропал 25 января в городе Холм под Новгородом Великим. По некоторым данным, семья малышки неблагополучная. В середине декабря опека забрала оттуда семерых детей в приют, а самую младшую из них оставили из-за возраста.

Читайте также:
Следственный комитет Омская область Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте