Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые назвали напиток, который может спровоцировать внезапную остановку сердца

Юлия Курганова

Общество
Ученые назвали напиток, который может спровоцировать внезапную остановку сердца
Фото: Depositphotos

Ученые сообщили, что чрезмерное употребление энергетиков может привести к внезапной остановке сердца.

Специалисты отметили, что напиток опасен из-за большой концентрации кофеина, который получают из растения под названием гуарана. В нем содержится двойная доза стимулирующего вещества. Как уточнили врачи, риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик со спиртным.

Остановка органа, считают исследователи, происходит из-за сильной аритмии — патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность его работы. При этом состоянии мышца бьется очень быстро или слишком медленно.

По словам врачей, человеку с таким недугом нужно как можно скорее восстановить сердечный ритм, чтобы предотвратить риск летального исхода, сообщается в издании Express.

Кардиолог рассказала, чем опасно низкое атмосферное давление. Татьяна Федосеева сообщила, чем опасно низкое атмосферное давление и как облегчить самочувствие в такие дни. Она отметила, что снижение показателей примерно на 7 миллиметров ртутного столба ощущают практически все. Реакция людей во многом зависит от адаптационных способностей организма, и, как правило, у лиц с хроническими заболеваниями они ниже.

Читайте также:
аритмия напиток Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте