Ученые назвали напиток, который может спровоцировать внезапную остановку сердца

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Ученые сообщили, что чрезмерное употребление энергетиков может привести к внезапной остановке сердца.

Специалисты отметили, что напиток опасен из-за большой концентрации кофеина, который получают из растения под названием гуарана. В нем содержится двойная доза стимулирующего вещества. Как уточнили врачи, риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик со спиртным.

Остановка органа, считают исследователи, происходит из-за сильной аритмии — патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность его работы. При этом состоянии мышца бьется очень быстро или слишком медленно.

По словам врачей, человеку с таким недугом нужно как можно скорее восстановить сердечный ритм, чтобы предотвратить риск летального исхода, сообщается в издании Express.

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