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«Терпила»: Миро резко высказалась о Навке после признаний Жулина об изменах

Юлия Курганова

Общество
«Терпила»: Миро резко высказалась о Навке после признаний Жулина об изменах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин решился на откровения о предыдущем браке. Он признался, что изменял своей бывшей жене Татьяне Навке.

Спортсмены были женаты с 2000 по 2010 год, у них есть общая дочь Александра. После развода фигуристы смогли сохранить дружеские отношения, но, как выяснилось, когда они были вместе, Жулин не хранил верность.

В интервью тренер рассказал, что в свое время не смог удержаться от романа с другой спортсменкой — Оксаной Грищук. Более того, ради нее он хотел уйти из семьи.

— Таня сильно плакала, ведь я сказал ей, что, наверное, буду с Оксаной. За одну ночь понял, что творю что-то непотребное, и это надо срочно прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится, мы расстались на повышенных тонах. Меня бес попутал. Это была огромная ошибка в моей жизни. Я принес извинения Тане. Она, как мудрая женщина, простила меня. Честь ей и хвала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается, — разоткровенничался Жулин в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По поводу такого признания резко высказалась в «Живом журнале» популярный блогер Лена Миро. Она уверена, что спортсмену не стоило раскрывать личную тайну и портить репутацию бывшей супруге.

— На всю страну Александр Жулин объявил о том, что изменял Навке, когда был на ней женат. На этом публичное унижение Тани не закончилось. Бывший пошел дальше. Вы поняли, как Жулин иносказательно назвал Навку, да? Мудрая женщина — это, по мнению Александра, кто? Та, что простила, после того, как муж объявил: «Наверное, буду с Оксаной»? А в чем мудрость-то? В том, что позволяла вытирать о себя ноги? Честь и хвала — за что именно? За то, что муж был влюблен в другую бабу, а Таня это проглотила? Навка-то у нас, оказывается, терпила. С виду — олимпийская чемпионка и все такое, а по факту — баба, не слишком-то себя и уважающая: ее в двери — она в окно, — жестко высказалась блогер.

В начале января Навка запечатлелась с мужем и дочкой возле елки. 1 января микроблоги многих звезд наполняются милыми фотографиями, на которых они предстают в окружении своих самых близких людей. Таким же атмосферным снимком поделилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

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