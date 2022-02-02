Известный фотограф Рост назвал самое красивое место для съемок в Москве

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Известный советский и российский фотограф Юрий Рост назвал самое удачное место для съемок в Москве.

Он отметил, что в столице не так много хороших мест для фотосессий по сравнению с Санкт-Петербургом. Фотограф подчеркнул, что в северной столице есть «пространство и горизонт», которого не хватает жителям Москвы.

— Почему мне нравятся маленькие дома — они не заслоняют небо. И Покровку я полюбил, потому что убрали провода — сразу улица стала живой, — пояснил Рост в интервью изданию «Москвич Mag».

Но одно место в столице он все же назвал очень красивым. По его словам, это пространство возле Москвы-реки напротив Кремля. Любой ракурс оттуда, по мнению фотографа, можно назвать удачным.

— Оторваться нельзя: смотришь и смотришь в разное время и состояние, — заключил он.

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