Сергей Собянин показал одни из самых красивых локаций новогодней Москвы

Фото: VK / Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге показал одни из самых красивых локаций новогодней столицы — ВДНХ и Театральную площадь. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства во вторник, 4 января.

— Напомним, все самые любимые новогодние конструкции до конца января можно увидеть в одном месте — на нашей уличной выставке на Тверском бульваре, — говорится в сообщении.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Горожане смогут увидеть на экспозиции световые арки, танцующие фигуры, волшебных жар-птиц и новогодние деревья, отмечается в Telegram-канале ведомства.

— На фото — знаменитые световые арки и тоннели, «Звездное небо», ажурные маски, танцующие фигуры, волшебные жар-птицы, новогодние деревья и многое другое, — отметили в ведомстве.

Фото: Сайт Сергея Собянина

4 января сообщалось, что новый маршрут по праздничной столице «Город-сказка: прогулка по новогодней Москве» появился на туристическом сервисе Russpass. Маршрут далее пройдет по бульварам, площадям и улицам центра города. Так, на Кузнецком мосту доступна выставка дизайнерских елей, возле которых можно сделать фотографии.

Площадки Нового Арбата, ЦДМ, Красная площадь и ГУМ также включены в маршрут. Пользователи могут составить персональную карту, меняя местами или исключая локации.