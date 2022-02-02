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Погиб один из членов экипажа затонувшего краболовного судна в Приморье

Юлия Курганова

Происшествия
Погиб один из членов экипажа затонувшего краболовного судна в Приморье
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Старший механик затонувшего в порту Зарубино краболовного судна погиб, его тело уже достали на поверхность, капитана доставили в больницу с переохлаждением. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили власти Приморского края.

— Краболов «Акванавт» затонул сегодня в порту Зарубино в Хасанском районе. Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин, погиб, его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу Зарубино, — сообщили власти.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Эвакуировано 14 членов экипажа, судно затонуло всего за несколько минут.

Разлива топлива не наблюдается. Установлены боновые заграждения. В настоящее время подробности происшествия выясняются, передает РИА Новости.

Краболовное судно затонуло у причала порта в Приморском крае. Часть судна находится над водой. Сообщалось, что на месте будет работать водолаз, чтобы обследовать судно.

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