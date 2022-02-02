Более 50 тысяч человек в Москве получают социальные услуги по системе долговременного ухода

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В столице более 50 тысяч человек получают помощь с помощью системы долговременного ухода. Город стал одним из 34 регионов РФ, в котором реализуется пилотная практика внедрения такой системы.

— Система долговременного ухода позволяет сделать надомное обслуживание максимально персонализированным и адресным. В рамках реализации федерального пилотного проекта мы изменили механизм определения потребности в социальном обслуживании, пересмотрели перечень и стандарты социальных услуг, — рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер.

По его словам, каждая услуга направлена на помощь в конкретных вещах — тех, которые люди не могут делать сами в виду особенностей организма или состояния здоровья. В частности, это может быть приготовление еды, помощь при прогулках или уборка квартиры.

Все услуги реализуются по индивидуальной программе в зависимости от потребностей каждого участника. Чтобы стать участником системы долговременного ухода необходимо обратиться в ближайший центр госуслуг «Мои документы». Одиноким гражданам нужно заполнить заявление и приготовить паспорт. В случае наличия родственников, им необходимо подготовить сведения о доходах и информацию, почему они не в состоянии ухаживать за пожилыми людьми сами, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого директор Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева отметила, что при совместном проживании у молодежи и пожилых родственников часто возникают конфликты и ссоры.

По словам специалиста, у многих пожилых людей начинаются возрастные изменения, возникают различные недомогания, ухудшается память, они становятся более раздражительными.