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Стартовал прием заявок на шестой поток акселерационной программы «Экспортеры 2.0»

Виктория Сикерина

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Стартовал прием заявок на шестой поток акселерационной программы «Экспортеры 2.0»
Фото: Pexels

Московский экспортный центр (МЭЦ) открыл прием заявок на участие в шестом потоке акселерационной программы «Экспортеры 2.0». Бизнесмены смогут узнать, как выйти на мировой уровень, правильно разработать стратегию развития и расширить банки сбыта. Об этом сообщил глава московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в среду, 2 февраля.

К участию в проекте приглашаются компании, которые были зарегистрированы в столице не менее шести месяцев назад, а также не имеющие бюджетных долгов на сумму свыше 100 тысяч рублей.

— Акселерационные программы — один из эффективных инструментов поддержки экспортно ориентированных компаний Москвы. Так, за прошлый год МЭЦ запустил для предпринимателей семь программ с софинансированием до 90 процентов, некоторые из них были доступны бесплатно. При этом количество компаний, участвующих в акселераторах, превысило 200, — заявил руководитель ведомства.

В рамках программы предусмотрены выступления экспертов из Московской школы управления «Сколково» и бюро стратегического проектирования. С подробностями проведения мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что порядка 1,2 тысячи предпринимателей воспользовались сервисом «Московский инвестор» в 2021 году.

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