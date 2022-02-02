Столичные больницы начали внедрять цифровую систему оценки состояния поступающих пациентов

Врач — оториноларинголог поликлиники № 68 Наталия Синева в рабочем кабинете. Благодаря разработкам ученых в больницах города появляется новое медоборудование / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столичные больницы начали внедрять инновационную цифровую систему оценки состояния поступающих пациентов. С ее помощью будет улучшена система оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Ее планируют внедрить во все стационары столицы до конца 2022 года, сообщила в среду, 2 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, во всех учреждениях уже сортируют поступивших больных вручную. С новым цифровым помощником процесс будет идти значительно быстрее, он позволит систематизировать и стандартизировать все процессы.

— В основе системы — автоматизированные клинические алгоритмы, которые помогут медикам оперативно определить степень тяжести состояния пациента, выявить скрытые угрозы и риски, а также установить приоритетность в оказании медицинской помощи. При этом все решения принимает врач, а новый инструмент лишь помогает определить пациентов, которые требуют повышенного внимания, — рассказала она.

При поступлении пациента в больницу медсестры будут вносить в систему сведения о температуре пациента, артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращениях и сатурации, его жалобы и симптомы, анамнез жизни и течение заболевания. После этого система сформирует предварительный диагноз, заключение и примерный план лечения. Произойдет это все в течение пяти минут. Такая система значительно упростит жизнь врачам, но принимать решения они будут сами.

У пациентов, согласно классификации системы, существует четыре уровня необходимости в оказании медицинской помощи. Красный, оранжевый, неотложный и стабильный. В зависимости от них будут предприниматься дальнейшие действия, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что первичное звено здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки, а медицинских работников следует освободить от бумажной волокиты. Важно, как подчеркнул он, обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов. Технологии должны упростить процедуру выдачи записи к врачу, а персонал следует избавить от отчетов и бумажной работы, добавил премьер.