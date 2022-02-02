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Володин о годовщине Сталинградской битвы: США и Великобритания хотят переписать правду о ВОВ

Георгий Соланович

Общество
Володин о годовщине Сталинградской битвы: США и Великобритания хотят переписать правду о ВОВ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Важно сохранить в памяти будущих поколений подвиг дедов и прадедов, проливавших кровь за победу в Великой Отечественной войне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он опубликовал текст к 79-летию Сталинградской битвы.

Бои шли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, сражение практически не прекращалось 200 дней. В битве, определившей исход Второй Мировой войны, более миллиона советских солдат отдали свои жизни.

— Бывшие тогда нашими союзниками США и Англия признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии, — написал Володин.

Спикер Госдумы также привел цитаты британского премьер-министра Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта.

— Но сегодня те, кто пришел им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сел, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Володин призвал россиян сделать все, чтобы подвиг предков не был забыт.

29 января председатель Госдумы рассказал, какие законы заработают в России с 1 февраля. По его словам, в силу вступают восемь новых законов.

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