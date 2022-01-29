Володин рассказал, какие законы вступят в силу в России с 1 февраля

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России с 1 февраля вступают в силу восемь новых законов. Об этом в субботу, 29 января, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Индексация маткапитала

— Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4 процента. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей. Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 миллиона сертификатов, — написал он в Telegram-канале.

Пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

Согласно новому закону, пожизненный срок дается всем лицам, совершившим повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших восемнадцати лет. До введения поправки такая мера действовала только в отношении педофилов, повторно совершивших насилие над детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Президент России Владимир Путин накануне подписал его.

Индексация пенсий

Кабмин РФ внес данную норму в виде поправки в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Накануне российский лидер также утвердил его. Пенсионные выплаты проиндексируют на 8,6 процента. Таким образом средний размер пенсий должен составить 18 984 рубля.

Защита прожиточного минимума

С 1 февраля на доходы равные или ниже прожиточного минимума не распространяется никакое взыскание. Для этого должник должен обратиться в службу судебных приставов с реквизитами банковского счета.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами

Вводятся штрафы за отсутствие или несовременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений. Должностные лица за это правонарушение потеряют до 40 тысяч рублей, юридические — до 200 тысяч. Также штрафы грозят за неверную установку систем или неверное предоставление ими данных.

Реестр аварийных, подлежащих сносу или реконструкции домов

Теперь необходимо передавать в Росреестр сведения о состоянии жилого дома, если он находится в аварийном состоянии, подлежит сносу или реконструкции. Таким образом граждане смогут посмотреть сведения о жилье перед его покупкой.

Паевые инвестиционные фонды

Управление и выплата дохода по паям ПИФов возможна с помощью нормативного акта Банка России. Также управляющая компания при погашении паев биржевого ПИФа должна будет обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Увеличение штрафов за немаркированные алкоголь и табачную продукцию

Сумма штрафа за продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции для юридических лиц возросла до 500 тысяч рублей. Также будут штрафовать за перевозку таких товаров.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Пенсионный фонд РФ обязан предоставлять обезличенные данные индивидуального учета для формирования статистики Росстату. С помощью законопроекта будет создана система оперативной статистики на базе административных данных. Она сформирует набор социально-экономических показателей, которые в будущем помогут рассчитать количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей. Такой способ даст возможность улучшить статистические данные по мерам социальной поддержки государства.