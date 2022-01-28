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Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Михаил Алимов

Общество
Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, пожизненный срок дается всем лицам, совершившим повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших 18 лет. До введения поправки такая мера действовала только в отношении педофилов, повторно совершивших насилие над детьми, не достигшими 14-летнего возраста.

Государственная дума во вторник, 18 января, приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил такое преступление впервые в отношении двух и более детей.

17 января зампред СК РФ Елена Леоненко заявила, что пожизненный срок заключения для ранее судимых педофилов не решит ситуацию с насильственными преступлениями в отношении детей. Для решения вопроса нужно предпринимать более суровые меры. При этом она отметила, что ужесточение наказания все-таки будет способствовать повышению безопасности среди несовершеннолетних.

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что в России нужно вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Так он прокомментировал изнасилование и убийство пятилетней девочки в Костроме. Он сообщил, что посетил Кострому и был возле места преступления, где проводились следственные действия. По его словам, все собравшие около общежития люди также придерживались аналогичного мнения о возвращении смертной казни.

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