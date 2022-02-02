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Трамп захотел посмотреть расшифровку разговора Зеленского и Байдена

Георгий Соланович

В мире
Трамп захотел посмотреть расшифровку разговора Зеленского и Байдена
Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что было бы неплохо посмотреть расшифровку телефонного разговора нынешнего лидера Штатов Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп сообщил в эфире телеканала Newsmax.

Бывший президент США знает о возможных последствиях переговоров с Зеленским. Именно после телефонного звонка украинскому лидеру в 2019 году Трампу объявили импичмент.

— Было бы интересно увидеть (расшифровку — прим. «ВМ») звонка. Я подозреваю, что звонок был примерно таким, как говорят. Это ничего не изменит. Но будет действительно интересно его увидеть, — уточнил Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

О том, что президенты Украины и Штатов провели телефонные переговоры, стало известно 28 января. Сами переговоры проводились 27 числа. Переговоры состоялись в рамках регулярного взаимодействия между двумя странами. Тогда сообщалось, что Байден еще раз подтвердил Зеленскому приверженность США украинской территориальной целостности и суверенитету.

Более того, во время переговоров Байден и Зеленский также обсудили дипломатические усилия по деэскалации, совместные действия и возможность финансовой поддержки Украины.

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