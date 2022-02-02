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У Джонсона отобрали папку с документами во время встречи с Зеленским

Георгий Соланович

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У Джонсона отобрали папку с документами во время встречи с Зеленским
Фото: flickr/number10gov

У британского премьер-министра Бориса Джонсона во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выхватили папку с документами. Второго февраля появилась видеозапись произошедшего.

На встречу в Мариинском дворце Джонсон приехал на машине. Выйдя из транспортного средства, премьер завел беседу с Зеленским, держа в руках красную папку с документами. Через несколько секунд после этого прибежала помощница британского премьера и неожиданно для него выхватила ту самую красную папку. Джонсон сильно удивился, однако продолжил беседу с украинским лидером.

Первого февраля премьер-министр Великобритании прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Он обсудил с украинским лидером ситуацию на украино-российской границе. В том числе они назвали ошибкой возможное вторжение России на Украину.

При этом Джонсон подчеркнул приверженность Лондона суверенитету и независимости Киева. Стороны, как уточняется, выразили готовность укреплять энергетическую безопасность Украины и поддерживать ее усилия по переходу к зеленой экономике.

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