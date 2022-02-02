Более 100 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки разместят в Царицыне

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В столичном районе Царицыно одобрено размещение более 100 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе комитета города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки, расположенной в производственной зоне №32 «Котляково», территория №1 (ЮАО), — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на территории площадью около 10 гектаров разместят общественно-деловую застройку с парковочными местами. Строительство свыше 100 тысяч квадратных метров нежилых объектов обеспечит для города более двух тысяч рабочих мест. Сейчас на данной территории находятся складские комплексы, а в течение шести лет появится новая застройка.

В январе сообщалось, что на месте бывшей котельной в столичном районе Люблино возведут многофункциональный центр. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь участка составит 0,22 гектара. На его месте возведут объект с функциями бытового обслуживания, офисными и торговыми помещениями и медицинским центром. Сейчас там находится неиспользуемая котельная, чья площадь составляет 835 квадратных метров.