Многофункциональный центр построят на месте бывшей котельной в районе Люблино

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Россия, Москва, улица Судакова, 23Б Карта всех событий

На месте бывшей котельной в столичном районе Люблино возведут многофункциональный центр. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу улица Судакова, владение 23б (ЮВАО), — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь участка составит 0,22 гектара. На его месте возведут объект с функциями бытового обслуживания, офисными и торговыми помещениями и медицинским центром. Сейчас там находится неиспользуемая котельная, чья площадь составляет 835 квадратных метров.

Накануне сообщалось, что проект строительства межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев федерального и городского ведения на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке согласован Москомэкспертизой. Комплекс построят в виде пяти выраженных объемов, которые разместят на едином стилобате. Специалисты возведут четыре шести–семиэтажных корпуса фондохранилища федеральных музеев в восточной части в шахматном порядке и шестиэтажный корпус фондохранилища музеев Москвы в западной части.