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«Разговор двух погрязших в распрях политиков»: бывший спикер СФ о переговорах Зеленского и Джонсона

Георгий Соланович

Общество
«Разговор двух погрязших в распрях политиков»: бывший спикер СФ о переговорах Зеленского и Джонсона
Фото: Пресс-служба Совфеда

Переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского можно назвать неудачными. К такому выводу пришел бывший спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, Орбан и Путин встретились для того, чтобы обсудить как свои, национальные интересы, так общеевропейские. Переговоры Косачев считает успешными.

Во втором случае, согласно мнению бывшего спикера СФ, ничего хорошего ожидать не стоит. В Мариинском дворце встретились «два погрязший в распрях политиков».

— В Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю, — резюмировал Косачев в Facebook.

Первого февраля премьер-министр Великобритании прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Он обсудил с украинским лидером ситуацию на украино-российской границе. В том числе они назвали ошибкой возможное вторжение России на Украину.

При этом Джонсон подчеркнул приверженность Лондона суверенитету и независимости Киева. Стороны, как уточняется, выразили готовность укреплять энергетическую безопасность Украины и поддерживать ее усилия по переходу к зеленой экономике.

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