Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказала, какие beauty-процедуры чаще всего выбирают россиянки

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, какие beauty-процедуры чаще всего выбирают россиянки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

К каким мастерам чаще всего ходят россиянки для поддержания своей красоты, рассказала руководитель студии маникюра Наталья Мацкевич.

По словам эксперта, в настоящее время появилась определенная тенденция к натуральности и естественности.

— Сейчас становится популярнее японский маникюр, экоманикюр, гигиенический маникюр без покрытия. Однако вместе с тем популярность покрытия гель-лаком не снижается, так как это красиво, практично и держится минимум 3–4 недели, — рассказала эксперт в комментарии Nation news.

Она отметила, что салонам необходимо иметь в арсенале услуг данные виды маникюров, чтобы соответствовать тенденциям.

Также популярна услуга оформления бровей с использованием хны или краски.

До этого эксперт перечислила топ-3 популярных мифов о бьюти-индустрии. Так, многие предполагают, что достаточно получить базовые знания, как делать маникюр и педикюр, и зарабатывать на этом много денег. Но чтобы получать хорошую прибыль, нужно грамотно управлять бизнесом, работать над репутацией.

Читайте также:
Маникюр сервис Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте