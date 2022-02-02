Эксперт рассказала, какие beauty-процедуры чаще всего выбирают россиянки
К каким мастерам чаще всего ходят россиянки для поддержания своей красоты, рассказала руководитель студии маникюра Наталья Мацкевич.
По словам эксперта, в настоящее время появилась определенная тенденция к натуральности и естественности.
— Сейчас становится популярнее японский маникюр, экоманикюр, гигиенический маникюр без покрытия. Однако вместе с тем популярность покрытия гель-лаком не снижается, так как это красиво, практично и держится минимум 3–4 недели, — рассказала эксперт в комментарии Nation news.
Она отметила, что салонам необходимо иметь в арсенале услуг данные виды маникюров, чтобы соответствовать тенденциям.
Также популярна услуга оформления бровей с использованием хны или краски.
До этого эксперт перечислила топ-3 популярных мифов о бьюти-индустрии. Так, многие предполагают, что достаточно получить базовые знания, как делать маникюр и педикюр, и зарабатывать на этом много денег. Но чтобы получать хорошую прибыль, нужно грамотно управлять бизнесом, работать над репутацией.