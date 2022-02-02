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Столичная компания разработала энергоэффективные зарядные станции для электромобилей

Виктория Сикерина

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Столичная компания разработала энергоэффективные зарядные станции для электромобилей
Фото: Unsplash

Московское техническое предприятие запустило производство электрозарядных станций с динамической балансировкой мощности для электромобилей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в среду, 2 февраля.

Он отметил, что такая новация позволит одновременно заряжать два транспортных средства и более.

По словам руководителя ведомства, за последние несколько лет Москва заключила семь контрактов жизненного цикла на поставку и обслуживание тысячи электробусов и 100 станций быстрой зарядки. Общая сумма договоров превысила 60 миллиардов рублей.

— Безусловно, растет и спрос на инфраструктуру для них. Ее развитию способствуют столичные предприятия, которые постоянно дополняют перечень продукции для электромобилей новыми экологичными разработками. В частности, один из производителей начал выпуск ЭЗС, которые используют более энергоэффективный подход для зарядки транспорта, — заявил Прохоров.

Глава департамента добавил, что современная электрозарядная станция способна определить, какая машина менее заряжена. После этого она переключает на нее два силовых модуля. В это время третий блок заряжает другой автомобиль. Такая технология является более энергоэффективной и экологичной, заключил он.

До этого в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что машины с двигателем внутреннего сгорания уступают электрокарам в экономичности.

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