Запись в кружки и секции упростили в Подмосковье

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Записать ребенка в кружок или секцию стало проще в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Как рассказала заместитель председателя областного правительства Ирина Каклюгина, теперь для записи в несколько кружков понадобится только одно заявление.

Раньше родителям приходилось подавать заявление на каждую секцию, теперь — только одно заявление на несколько.

Она добавила, что в регионе огромный выбор кружков и секций, родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус: спортивные, творческие, развивающие.

Родители могут подать заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее новый сервис для поставщиков соцуслуг появился в Подмосковье. В настоящее время негосударственные организации, которые предоставляют социальные услуги жителям на дому, могут подать через региональный портал госуслуг электронное заявление на включение в реестр.

Таким образом, процесс подачи заявления стал более удобным для организаций. Кроме того, новый сервис повысит конкуренцию на рынке социальных услуг и качество предоставляемых услуг.